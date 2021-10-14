Найкращі гравці збірної у жовтні за версією УЄФА: перелік

14 жовтня 2021 , 19:52
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Команда№1

Нещодавно збірна України здолала Фінляндію та розписала нічию з Боснією. Деяким гравцям вдалося проявити себе краще за інших.

Після жовтневих матчів збірних УЄФА оновив FedEx Performance Zone – рейтинг футболістів. 

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Найвище з-поміж усіх гравців збірної України опинився Андрій Ярмоленко – 41 місце. Потім розташувався Роман Яремчук – 73 місце.

Микола Матвієнко опинився на 112 позиції, а Тарас Степаненко займає 132 місце.

У рамках відбору на ЧС-2022 Україна зіграє ще одни матч – на виїзді проти Боснії та Герцеговини. Поєдинок відбудеться 16 листопада.

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Автор: Ярослав Сиваківський