После октябрьских матчей сборных УЕФА обновил FedEx Performance Zone – рейтинг футболистов.
Кстати Увидим Шевченко тренером сборной Украины, – Павелко шокировал ожиданиями на будущее
Выше среди всех игроков сборной Украины оказался Андрей Ярмоленко – 41 место. Затем расположился Роман Яремчук – 73 место.
Николай Матвиенко оказался на 112 позиции, а Тарас Степаненко занимает 132 место.
В рамках отбора на ЧМ-2022 Украина сыграет еще одни матч – на выезде против Боснии и Герцеговины. Поединок состоится 16 ноября.