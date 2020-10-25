Жіноча збірна України здобула важливу перемогу над Ірландією у відбірковому матчі на Євро-2022. Звання найкращою гравчині поєдинку отримала центральна захисниця Любов Шматко.

Матч для збірної України на "Оболонь Арені" у Києві видався вкрай складним, як фізично, так і емоційно. Ірландки виявились "непростим горішком" для українок, повідомляє womensfootball.

Як це було: Курйозний автогол Ірландії приніс перемогу Україні у надважливому поєдинку за Євро: відео

Найкраща серед українок

Єдиний гол у зустрічі на 25-й хвилині вирішив долю матчу. Оборона Ірландії зіграла вкрай недбало поблизу власного штрафного майданчика. Козлова запресингувала захисницю О'Горман, яка перенервувала та віддала невдалу передачу на голкіперку Броснан – м’яч пролетів повз ногу воротарки Ірландії. Рахунок – 1:0.

Експерти авторитетного порталу InStat визнали найкращою гравчинею матчу одну з футболісток збірної України. Нею стала захисниця Любов Шматко.

Хоча вона привезла пенальті у власні ворота, яке не реалізувала Кеті Маккейб, але її дії в обороні протягом усього матчу були оцінені високим балом – 222 очки. У трійку найкращих у матчі потрапили ще дві українки – Дарина Апанащенко (215 балів) та голкіперка Ірина Саніна (206 очків).

Хто ввійшов у топ-5 за версією InStat Index

Шматко – 222

Апанащенко – 215

Саніна – 206

Хімич – 196

Філенко – 190

Наступний матч підопічні Наталії Зінченко проведуть вже 27 жовтня, де на них очікує непростий поєдинок в Афінах проти збірної Греції.