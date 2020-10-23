Жіноча збірна України 23 жовтня на власному полі приймала Ірландію у відбірковому матчі на Євро-2022. Дисциплінована гра в обороні принесла підопічним Наталії Зінченко важливу перемогу у поєдинку зі складним суперником.

Україна – Ірландія 1:0

Голи: О’Горман, 25 (Ірландія, авт.)

Нереалізований пенальті: МакКейб, 33 (Ірландія)

Перед Важливим матчем команда Наталії Зінченко зіштовхнулась з кадровими втратами. Позитивні тести на коронавірус були виявлені у ключових гравчинь збірної: Катерини Самсон, Катерини Корсун, Ольги Басанської, Вероніки Андрухів, Ольги Овдійчук та Тетяни Тріль.

Розташування команди поповнили Анастасія Вороніна, Алла Герасимчук та Ганна Вороніна. Для обох цей виклик став дебютним до лав головної команди країни.

Українкам залишилось зіграти три відбіркові поєдинки на Євро-2022, де підопічним Наталії Зінченко потрібно показувати 100-відсотковий показник. Перед матчем Україна перебувала на 3-й сходинці, а от Ірландія була другою.

Тайм нереалізованих моментів

Попри великі кадрові втрати головна наставниця України Наталія Зінченко поставила у старт найсильніших українок. Матч розпочався із затяжної серії кутових у виконанні суперниць з Ірландії, але оборона України діяла дисципліновано, пише 24 канал.

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Цікаво те, що матч відбувався без вболівальників, але найвідданіші фанати таки знайшли можливість побачити поєдинок на власні очі. Близько десятка вболівальників зібралось біля огорожі "Оболонь Арени" та палко підтримували головну жіночу команду країни протягом першого тайму.

Перший удар у ствір воріт завдали ірландки. Щоправда, постріл з-за меж штрафного майданчика полетів значно вище воріт.

Футболістки збірної України старались будувати позиційні атаки, але суперниці жорстко зустрічали українок на власній частині поля. Гравчині з Ірландії ж старались проводити свої атаки здебільшого швидкими флангами.

Гостро було на 16-й хвилині. Небезпечний штрафний пробивала Ірландія – поперечина врятувала ворота господарок.

Суперниці використовували високий пресинг на частині поля України. Завдяки чому зуміли провести декілька швидких атак на ворота українок, які не увінчались успіхом.

На 19-й хвилині підопічні Наталії Зінченко використали високий пресинг, який одразу дав плоди. Козлова підхопила м’яч на фланзі, перевела його у штрафний майданчик, але оборона Ірландія була готова до такого прострілу.

Ближче до середини першого тайму українкам вдалось зменшити перевагу гостей на полі. На 25-й хвилині рахунок на табло було змінено. Пресинг українок виправдав свої очікування. Оборона Ірландії зіграла вкрай недбало поблизу власного штрафного майданчика. Панцулая запресингувала захисницю О'Горман, яка перенервувала та віддала невдалу передачу на голкіперку Броснан – м’яч пролетів повз ногу воротарки Ірландії. Рахунок – 1:0.

На 33-й хвилині Шматко сфолила у власному майданчику – пенальті. До м’яча підійшла МакКейб. Потужний удар ірландки взяла на себе перекладина. Схоже, голкіперка України Саніна зачарувала свої ворота перед пробиттям 11-метрового удару.

Після пропущеного голу дуже спекотно було біля воріт України. Ірландки намагались якнайшвидше зрівняти рахунок на табло, але всі їх намагання класно ліквідовували захисниці України.

Наприкінці першої 45-хвилинки Ірландія змарнувала 100-відсоткову гольову нагоду. Джаррет не реалізувала вихід віч-на-віч з голкіперкою гостей. М’яч з лінії вибила Шматко. Свисток судді на перерву зафіксував рахунок першого тайму на користь українок – 1:0

Спекотний тайм

Команди на рівних розпочали другу частину поєдинку. В одному з моментів футболістка лінії атаки Ірландії доволі нахабно поставила підніжку голкіперці України – арбітриня зафіксувала фол, не показавши навіть жовтої для гравчині Ірландії.

Саніна самовіддано врятувала команду від пропущеного голу на 54-й хвилині. Голкіперка вдало обрала позицію після потужного удару суперниці.

По перерві ірландки кинули всі сили у атаку. Голкіперка України декілька разів знімала м'яч з голови нападниць Ірландії. У середині тайму емоції почали брати верх над футболістками. Справедливу жовту картку отримала лідерка Ірландії МакКейб, яка декілька разів вступала у словесну перепалку з українками.

Кравець помилилась біля власних воріт, але м'яч після удару нападниці Ірландії пролетів вище воріт.

Наприкінці зустрічі команд обмінялись ударами з дальньої відстані, які не принесли бажаного результату обом збірним.

Гольову нагоду на останніх хвилинах основного часу не реалізувала Козлова. Українка не сподівалась, що м'яч таки долетить у її ноги – м'яч спокійно забрала до рук голкіперка Ірландії.

Підопічні Зінченко показали справжній характер та здобули важливу перемогу. Підсумковий рахунок зустрічі – 1:0.

Україна – Ірландія відео повного поєдинку