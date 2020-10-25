Женская сборная Украины одержала важную победу над Ирландией в отборочном матче на Евро-2022. Звание лучшего игрока поединка получила центральная защитница Любовь Шматко.

Матч для сборной Украины на "Оболонь Арене" в Киеве выдался крайне сложным, как физически, так и эмоционально. Ирландки оказались "непростым орешком" для украинок, сообщает womensfootball.

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Лучшая среди украинок

Единственный гол во встрече на 25-й минуте решил судьбу матча. Оборона Ирландии сыграла крайне небрежно вблизи своей штрафной. Козлова запрессинговала защитницу О'Горман, которая перенервничала и отдала неудачную передачу на голкиперку ​​Броснан – мяч пролетел мимо ноги вратаря Ирландии. Счет – 1:0.

Эксперты авторитетного портала InStat признали лучшим игроком матча одну из футболисток сборной Украины. Ею стала защитница Любовь Шматко.

Хотя она привезла пенальти в свои ворота, которое не реализовала Кэти Маккейб, но ее действия в обороне на протяжении всего матча были оценены высоким баллом – 222 очка. В тройку лучших в матче попали еще две украинки – Дарья Апанащенко (215 баллов) и голкиперка Ирина Санина (206 очков).

Кто вошел в топ-5 по версии InStat Index

Шматко – 222

Апанащенко – 215

Санина – 206

Химич – 196

Филенко – 190

Следующий матч подопечные Натальи Зинченко проведут уже 27 октября, где их ожидает непростой поединок в Афинах против сборной Греции.