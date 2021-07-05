Левченко підкреслив, що у матчі з Англією "жовто-сині" грали на межі своїх можливостей, а клас команд занадто різний.

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Разом з тим він наголосив, що при всій беззубості наші хлопці намагалися комбінувати та грати у свою гру.

У нас в країні завищені очікування від цієї збірної. Ми чекаємо від наших хлопців більшого, ніж вони можуть дати. Нам дуже пощастило зі Швецією. Ми сподівалися на диво. До Євро максимумом здавався вихід з групи, – сказав Левченко.

Нагадаємо, на Євро-2020 команді Шевченка вдалося вийти в 1/4 фіналу, де вони поступилися збірній Англії з рахунком 0:4.