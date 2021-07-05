Левченко подчеркнул, что в матче с Англией "желто-синие" играли на пределе своих возможностей, а класс команд слишком разный.

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Вместе с тем он подчеркнул, что при всей беззубости наши ребята пытались комбинировать и играть в свою игру.

У нас в стране завышенные ожидания от этой сборной. Мы ждем от наших ребят большего, чем они могут дать. Нам очень повезло со Швецией. Мы надеялись на чудо. До Евро максимумом казался выход из группы, – сказал Левченко.

Напомним, на Евро-2020 команде Шевченко удалось выйти в 1/4 финала, где они уступили сборной Англии со счетом 0:4.