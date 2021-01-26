Бразильський фанат Андрія Шевченка має у власності колекцію усіх футболок свого кумира.

Джерело: Tribuna

Бразильський фанат зібрав вражаючу колекцію, похизуватися якою навряд чи можуть українські вболівальники.

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Він зумів зібрати усі ігрові футболки Андрія Шевченка впродовж його кар'єри. В колекції є футболки одних і тих самих клубів, але з різним дизайном форми.

Впродовж ігрової кар'єри Шевченко захищав кольори Динамо, Мілану, Челсі та збірної України.