Наполі хотів придбати Матвієнка – футболіст підтвердив переговори
Захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко розповів про переговори з провідними клубами Європи.
За словами Миколи Матвієнка, за ним полював не лише Наполі, а й інші європейські клуби. Про це він розповів італійському порталу Calciomercato.
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"Переговори мого агента зі спортивним директором Наполі? Так, були переговори, але не тільки з представниками Наполі.
Але у мене немає наміру розосереджувати свою увагу, хочу фокусуватися на тому, що маю зараз. Моя мета – виходити на поле і приносити результат, незалежно від майбутнього", – зазначив Матвієнко.
Нагадаємо, нещодавно ЗМІ писали про те, що послугами Матвієнка зацікавився Ліверпуль.
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