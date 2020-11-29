Захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко розповів про переговори з провідними клубами Європи.

За словами Миколи Матвієнка, за ним полював не лише Наполі, а й інші європейські клуби. Про це він розповів італійському порталу Calciomercato.

Збірна України опустилася у рейтингу ФІФА

"Переговори мого агента зі спортивним директором Наполі? Так, були переговори, але не тільки з представниками Наполі.