Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко рассказал о переговорах с ведущими клубами Европы.

По словам Николая Матвиенко, за ним охотился не только Наполи, но и другие европейские клубы. Об этом он рассказал итальянскому порталу Calciomercato.

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"Переговоры моего агента со спортивным директором Наполи? Да, были переговоры, но не только с представителями Наполи.

Но у меня нет намерения рассредоточивать свое внимание, хочу фокусироваться на том, что есть сейчас. Моя цель – выходить на поле и приносить результат, независимо от будущего", – отметил Матвиенко.

Напомним, недавно СМИ писали о том, что услугами Матвиенко заинтересовался Ливерпуль.