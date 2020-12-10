Румунський хавбек Динамо Тудор Белуце поділився враженнями від кар'єри наставника збірної України Андрія Шевченка.

На думку Белуце, Шевченку впродовж кар'єри вдавалося впродовж декількох років бути найкращим у кар'єрі. Про це він розповів SportArenaTV.

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"Звісно, знав, що Шевченко вихованець Динамо. Хто не знає про кар'єру Шевченка? Він був номером один в світовому футболі протягом декількох років. Він – легенда, грав за Динамо, Мілан і Челсі.

Він 100% входив в число моїх улюблених футболістів дитинства. Це ж Андрій Шевченко – один з кращих гравців в історії футболу. Його велич не можна применшувати. Шеву знають всі.

У дитинстві в Румунії не пам'ятаю, щоб хоч одна тренування пройшло без міланської футболки Шеви. Хтось у будь-якому випадку одягав її, адже він був кумиром для багатьох. У мене, здається, не було футболки Шеви, але вони постійно миготіли перед очима.

Якби ми з ним зустрілися особисто, може, поставив би пару питань. Хотів би отримати кілька порад, він же має колосальний досвід. Для мене він приклад максимального рівня футболіста, вище стрибнути неможливо. Його поради мені б стали в нагоді", – сказав 21-річний хавбек Динамо.