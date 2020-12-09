Колишній наставник збірної Аргентини Алехандро Сабелья пішов з життя у віці 67 років.

Помер екстренер збірної Аргентини Алехандро Сабелья, повідомляє Barcacentre.

Читайте також: ЧС-2022: усі результати жеребкування групового етапу

Його тренерська кар'єра була не надто довгою, але надзвичайно яскравою. В 2009-му році Сабелья очолив Естудіантес і в той же сезон здобув із "левами" Копа Лібертадорес. Пізніше команда з Ла-Плати тріумфувала в чемпіонаті Аргентини.

У серпні 2011-го Сабелья очолив збірну Аргентини, яку вивів у фінал Чемпіонату світу-2014. У тому драматичному фіналі "альбіселесте" програли німцям з рахунком 0:1.

Ліонель Мессі попрощався з наставником на своїй сторінці в Instagram.

"Я багато чому навчився у нього. Ми разом пережили один з найкращих моментів у моїй кар'єрі, дійшовши до фіналу ЧС-2014. Мої співчуття родині та друзям Сабельї", – написав Лео.