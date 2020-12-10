Румынский хавбек Динамо Тудор Белуце поделился впечатлениями от карьеры наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

По мнению Белуце, Шевченко на протяжении карьеры удавалось в течение нескольких лет быть лучшим в карьере. Об этом он рассказал SportArenaTV.

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"Конечно, знал, что Шевченко воспитанник Динамо. Кто не знает о карьере Шевченко? Он был номером один в мировом футболе в течение нескольких лет. Он – легенда, играл за Динамо, Милан и Челси.

Он 100% входил в число моих любимых футболистов детства. Это же Андрей Шевченко – один из наилучших игроков в истории футбола. Его величие нельзя преуменьшать. Шеву знают все.

В детстве в Румынии не помню, чтобы хоть одна тренировка прошла без миланской футболки Шевы. Кто-то в любом случае надевал ее, ведь он был кумиром для многих. У меня, кажется, не было футболки Шевы, но они постоянно мелькали перед глазами.

Если бы мы с ним встретились лично, может, поставил бы пару вопросов. Хотел бы получить несколько советов, он же имеет колоссальный опыт. Для меня он пример максимального уровня футболиста, выше прыгнуть невозможно. Его советы мне бы пригодились", – сказал 21-летний хавбек Динамо.