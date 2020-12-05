Нападник ковалівського Колоса Євген Селезньов висловив власну позицію щодо гри у збірній України та поділився думками щодо відсутності викликів від Андрія Шевченка.

"За що Шевченко на мене образився? Я не знаю, це у Андрія Миколайовича потрібно запитати. Та вже і немає сенсу говорити. Це вибір головного тренера. Може, я також щось сказав на емоціях. Значить, не підходжу збірній. Може, я дійсно їй не підходжу, і він не бачить мене в складі. Це нормально. Кожен тренер обирає собі команду. Так, я хотів ще пограти за збірну після Туреччини.

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На той момент я вважав, що міг допомогти, забиваючи в Туреччині. Не знаю, чому ставили на інших футболістів. Але це також вибір тренера. Я нормально до цього ставлюся. Чи варто телефонувати Шевченку і запитувати про причини? Не думаю, що це буде коректно. Я не думаю, що маю право телефонувати головному тренеру і задати питання – чому я не в збірній. Значить, він так вирішив. Так, ми разом грали і Шевченко був для мене як вчитель. Це світова зірка, яка досягла справжніх висот.

Я вважаю неправильним, якщо футболіст дзвонить головному тренеру з претензіями чи питаннями – чому я не в збірній. Значить, це вибір головного тренера, і його потрібно прийняти", – сказав Селезньов у інтерв'ю Вацко Live.