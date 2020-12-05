Нападающий коваливского Колоса Евгений Селезнев выразил свою позицию относительно игры в сборной Украины и поделился мыслями об отсутствии вызовов от Андрея Шевченко.

"За что Шевченко на меня обиделся? Я не знаю, это у Андрея Николаевича нужно спросить. Но уже и нет смысла говорить. Это выбор главного тренера. Может, я тоже что-то сказал на эмоциях. Значит, не подхожу сборной. Может, я действительно ей не подхожу, и он не видит меня в составе. Это нормально. Каждый тренер выбирает себе команду. Да, я хотел еще поиграть за сборную после Турции.

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На тот момент я считал, что мог помочь, забивая в Турции. Не знаю, почему ставили на других футболистов. Но это также выбор тренера. Я нормально к этому отношусь. Стоит ли звонить Шевченко и спрашивать о причинах? Не думаю, что это будет корректно. Я не думаю, что имею право звонить главному тренеру и задавать вопрос – почему я не в сборной. Значит, он так решил. Да, мы вместе играли и Шевченко был для меня как учитель. Это мировая звезда, которая достигла настоящих высот.

Я считаю неправильным, если футболист звонит главному тренеру с претензиями или вопросами – почему я не в сборной. Значит, это выбор главного тренера, и его нужно принять", – сказал Селезнев в интервью Вацко Live.