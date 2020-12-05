Поєдинки Чемпіонату світу-2022, починаючи з кваліфікаційного раунду, транслюватимуть телеканали "Футбол 1/2/3" та "Україна".

"Медіа група Україна" підписала договір з НСТУ, згідно якого отримає право транслювати матчі ЧС-2022, починаючи з кваліфікаційного раунду. Про це повідомив Олександр Денисов у програмі "Денисов Time".

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Нагадаємо, що в "Медіа група Україна" входять телеканали "Футбол 1/2/3" та "Україна", і кожен з них буде залучений до трансляції матчів ЧС-2022.

Права на показ матчів ЧС-2022 належать НСТУ згідно договору з ФІФА. НСТУ та "Медіа група Україна" підписали угоду, згідно якої телеканали "Футбол 1/2/3" та "Україна" отримають субліцензію.

Зазначимо, що жеребкування групового етапу ЧС-2022 відбудеться у швейцарському Цюриху вже незабаром, 7 грудня.