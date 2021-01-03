Різеспор не зумів втримати перевагу у поєдинку з Генчлербірлігі.

У матчі 16 туру чемпіонату Туреччини Різеспор Миколи Морозюка приймав Генчлербірлігі, повідомляє Збірна24.

До теми Кравець забив у Туреччині – форвард збірної зберігає хороший темп

Українець вийшов на поле у стартовому складі та відіграв увесь матч. Вже на 8-й хвилині господарям вдалося забити гол. Втім, у подальшому гострі атаки дивідендів не принесли, а гості у другій половині зустрічі зуміли перехопити ініціативу та відновити статус-кво.

Різеспор має в активі 20 очок та перебуває на 9 місці у турнірній таблиці.

Суперліга Туреччини, 16 тур

Різеспор – Генчлербірлігі – 1:1

Голи: Шкода, 8 – Дікмен, 64