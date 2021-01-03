Ризеспор не сумел удержать преимущество в поединке с Генчлербирлиги.

В матче 16 тура чемпионата Турции Ризеспор Николая Морозюка принимал Генчлербирлиги, сообщает Сборная24.

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Украинец вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Уже на 8-й минуте хозяевам удалось забить гол. Впрочем, в дальнейшем острые атаки дивидендов не принесли, а гости во второй половине встречи сумели перехватить инициативу и восстановить статус-кво.

Ризеспор имеет в активе 20 очков и находится на 9 месте в турнирной таблице.

Суперлига Турции, 16 тур

Ризеспор – Генчлербирлиги – 1:1

Голы: Шкода, 8 – Дикмэн, 64