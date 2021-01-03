Морозюк не помог Ризеспору сохранить победу
Ризеспор не сумел удержать преимущество в поединке с Генчлербирлиги.
В матче 16 тура чемпионата Турции Ризеспор Николая Морозюка принимал Генчлербирлиги, сообщает Сборная24.
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Украинец вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Уже на 8-й минуте хозяевам удалось забить гол. Впрочем, в дальнейшем острые атаки дивидендов не принесли, а гости во второй половине встречи сумели перехватить инициативу и восстановить статус-кво.
Ризеспор имеет в активе 20 очков и находится на 9 месте в турнирной таблице.
Суперлига Турции, 16 тур
Ризеспор – Генчлербирлиги – 1:1
Голы: Шкода, 8 – Дикмэн, 64
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