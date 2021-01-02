Кравець забив у Туреччині – форвард збірної зберігає хороший темп
Результативний постріл українця не допоміг його команді здобути очки.
Рахунок у протистоянні Хатайспора та Коньяспора було відкрито на 33-й хвилині. Гільєрме протягнув м’яч по лівому флангу і навісив на дальню штангу. Словенець Нейц Скубіц головою скинув у центр штрафного майданчика на Артема Кравця, який без особливого опору пробив точно у ціль.
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Ще до перерви Аарон Бупендза відновив рівновагу, а в другому таймі габонець приніс перемогу господарям. Це дозволило Хатайспору втриматися у верхній частині турнірної таблиці – кривдник Коньяспора йде на 5-й сходинці з 27 очками. Команда Артема Кравця має в активі 19 пунктів і посідає 11-ту позицію.
Наприкінці вересня Кравець перебрався з Динамо у комфортну для нього Туреччину і вже відзначився 6-м голом у 10 матчах за Коньяспор. До речі, очолює бомбардирську гонку Аарон Бупендза. Габонець забив 9 голів у 13 поєдинках.
Гол Артема Кравця:
Чемпіонат Туреччини, 16 тур
Хатайспор – Коньяспор 2:1
Голи: Бупендза, 43, 68, – Кравець, 33.
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