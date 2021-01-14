Нападник донецького Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс у відпустці вирішив поекспериментувати зі стилем.

Під час зимового відпочинку нападник збірної України Жуніор Мораєс вирішив відростити елегантні вуса. Відповідну світлину він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Футболіст проводив відпустку у рідній Бразилії, де й вирішив внести зміни у свій стиль.

Зазначимо, сьогодні Шахтар проходить плановий медогляд, а вже 17 січня вирушить на перший збір до Туреччини.

У поточному сезоні Мораєс зіграв 12 матчів, забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.