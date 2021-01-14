Нападающий донецкого Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес в отпуске решил поэкспериментировать со стилем.

Во время зимнего отдыха нападающий сборной Украины Жуниор Мораес решил отрастить элегантные усы. Соответствующую фотографию он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Футболист проводил отпуск в родной Бразилии, где и решил внести изменения в свой стиль.

Отметим, сегодня Шахтер проходит плановый медосмотр, а уже 17 января отправится на первый сбор в Турцию.

В текущем сезоне Мораес сыграл 12 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.