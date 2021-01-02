Бразильський форвард Жуніор Мораєс зізнався, що спонукало його здійснити натуралізацію.

За словами Жуніора Мораєса, рішення про прийняття українського громадянства допомогла перспектива роботи з Андрієм Шевченком. Про це форвард розповів у коментарі ESPN.

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"Шевченко – дуже впливова фігура в Україні. Якщо він не найвідоміша футбольна особистість в країні, то одна з них точно. Він хлопець з блискучим розумом. Це дуже вплинуло на мене при вирішенні питання про натуралізацію, ми багато говорили про його проєкт у збірній. У Шевченка менталітет переможця, недарма його кар'єра видалася настільки яскравою.

Він любить залишатися серед футболістів, обмінюється з ними ідеями. На тренуваннях любить брати участь в процесі. Іноді він ставить мене в свою команду і каже: "Залишайся там, я буду грати далі, а ти біжи, забивай голи". Я відповідаю: "Ні, ви жартуєте? Ви мій тренер і будете віддавати на мене пас? Ні, краще залишайтеся на своєму місці, і дозвольте мені зробити свою роботу". Наші взаємини з ним дуже круті, він хлопець, яким я неймовірно захоплююся", – сказав Мораєс.

У футболці національної збірної України 33-річний Мораєс провів 8 матчів, але голами поки не відзначався.