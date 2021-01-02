Український хавбек Руслан Маліновський продовжує вражати своїми показниками.

Півзахисник Аталанти і збірної України Руслан Маліновський у 2020-му році забив найбільше голів дальніми ударами серед усіх гравців провідних європейських чемпіонатів, інформує портал Squawka.

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У минулому році після 6 пострілів українця з-за меж штрафного майданчика у матчах Серії А м'яч опинявся у сітці воріт. Це найкращий результат у топ-5 чемпіонатах Європи за підсумками року.

Стільки ж забив і форвард Сассуоло Доменіко Берарді, але він провів на полі вдвічі біьше ігрового часу. По 5 результативних ударів у 2020-му мають Денні Інгз (Саутгемптон) та Сергєй Мілінковіч-Савіч (Лаціо).