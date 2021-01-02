Бразильский форвард Жуниор Мораес признался, что побудило его совершить натурализацию.

По словам Жуниора Мораеса, решение о принятии украинского гражданства помогла перспектива работы с Андреем Шевченко. Об этом форвард рассказал в комментарии ESPN.

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"Шевченко – очень влиятельная фигура в Украине. Если он не самая известная футбольная личность в стране, то одна из них точно. Он парень с блестящим умом. Это очень повлияло на меня при решении вопроса о натурализации, мы много говорили о его проекте в сборной. У Шевченко менталитет победителя, недаром его карьера оказалась настолько яркой.

Он любит оставаться среди футболистов, обменивается с ними идеями. На тренировках любит участвовать в процессе. Иногда он ставит меня в свою команду и говорит: "Оставайся там, я буду играть дальше, а ты беги, забивай голы". Я отвечаю: "Нет, вы шутите? Вы мой тренер и будете отдавать мне пас? Нет, лучше оставайтесь на своем месте, и позвольте мне сделать свою работу". Наши взаимоотношения с ним очень крутые, он парень, которым я невероятно восхищаюсь", – сказал Мораес.

В футболке национальной сборной Украины 33-летний Мораес провел 8 матчей, но голами пока не отмечался.