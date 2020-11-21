Нападник Десни та збірної України U-21 Ілля Шевцов розповів про готовність "молодіжки" грати замість основного складу національної команди у разі потреби.

"Потенційна потреба зіграти замість збірної України в Швейцарії? Ми теж про це чули – всі сидять у телефонах, читають новини… З фізичної точки зору після важкої сніжної боротьби, це було б важко зробити.

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Але якщо б довелося їхати грати за національну збірну, думаю, ні в кого не виникло б жодних питань, знайшлися б сили… Це ж національна збірна – мрія кожного, хто причетний до футболу. Ми граємо за країну, і, якщо треба, поїхали б і спробували довести, що ми теж можемо грати на такому рівні", – розповів Шевцов офіційному сайту Десни.

Нагадаємо, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна через коронавірус у "синьо-жовтих". Тому УАФ розглядала можливість проведення поєдинку у випадку заміни головної команди молодіжною.

Офіційне рішення УЄФА про долю матчу стане відоме вже незабаром.