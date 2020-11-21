Нападающий Десны и сборной Украины U-21 Илья Шевцов рассказал о готовности "молодежки" играть вместо основного состава национальной команды в случае необходимости.

"Потенциальная потребность сыграть вместо сборной Украины в Швейцарии? Мы тоже об этом слышали – все сидят в телефонах, читают новости... С физической точки зрения после тяжелой снежной борьбы, это было бы трудно сделать.

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Но если бы пришлось ехать играть за национальную сборную, думаю, ни у кого не возникло бы никаких вопросов, нашлись бы силы... Это же национальная сборная – мечта каждого, кто причастен к футболу. Мы играем за страну, и, если надо, поехали бы и попытались доказать, что мы тоже можем играть на таком уровне", – рассказал Шевцов официальному сайту Десны.

Напомним, власти кантона Люцерн запретили проводить матч 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина из-за коронавируса в "сине-желтых". Поэтому УАФ рассматривала возможность проведения поединка в случае замены главной команды молодежной.

Официальное решение УЕФА о судьбе матча станет известно уже скоро.