Молодий Кухаревич забив свій перший гол за Труа, який належать City Football Group: відео

Новачок французького Труа Микола Кухаревич вийшов в основному складі на товариський матч проти Метца. Молодий нападник відкрив рахунок забитим голам у новому клубі.

Товариський матч

Труа – Метц – 1:2

Голи: Кухаревич, 7 – Ібраїма, 9, Джозеф, 49

Вилучення: Бомбо, 42 (Т)

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20-річний український форвард дебютував в основному складі Труа. Старт видався для нього більш ніж вдалим – вже на 7 хвилині він відкрив рахунок у матчі.

Згодом по ходу гри Метц завдяки досвіду зумів забити два голи та вирвати перемогу, але на враження від гри українця це не вплинуло.

Нагадаємо, у 1 турі французької Ліги 1 Труа зіграє з грізним ПСЖ.