Нападник Євген Селезньов після переходу в Минай поспілкувався з прес-центром клубу. За його словами, це буде його єдине інтерв'ю на наступні шість місяців.

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Я дав інтерв'ю клубній прес-службі, і тепер півроку не буду давати інтерв'ю. Це моя офіційна позиція. Хочу подякувати президенту Миная і всьому тренерському штабу за те, що повірили в мене, і я повірив в них. Дай Бог, щоб я допоміг цій команді. Пацани дуже хороші, у них горять очі, це головне. Хочу, щоб у цього міста і у цієї команди все було добре, – сказав Селезньов.

Контракт Селезньова з Минаєм розрахований на 1 рік. За неофіційною інформацією, у закарпатській команді форвард отримуватиме 70 тисяч гривень на місяць. Раніше Мілевський заробляв у Минаї 200 тисяч гривень на місяць.