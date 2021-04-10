Молодий захисник Динамо Алан Ауссі, який на правах оренди виступає за білоруський клуб Торпедо БелАЗ, прокоментував чутки про зміну громадянства.

За словами Ауссі, пропозиції змінити громадянство лунали і раніше, але наразі приймати серйозних рішень він не наважується.

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"Якщо чесно, прийняти громадянство Сирії пропонували вже декілька разів. Ще до нового року перше запрошення надійшло. Контактують зі мною, моєю родиною, можна сказати, наполягають. Дуже хочуть, щоб я погодився.

Не дивлячись на те, що це батьківщина мого батька, коріння мої звідти, я виступав за нашу молодіжну збірну, за юнацькі команди, капітаном був, нагороди вигравав. Завжди під українським прапором виступав. Це було моєю метою, завданням і пріоритетом – виступати за збірну України.

У будь-якому випадку, мені приємно, що є інтерес, є пропозиція. Але зараз нічого конкретного сказати не можу. В житті буває всяке. Все може розвернутися несподівано як для мене, так і для інших", – сказав Ауссі.