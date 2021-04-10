Молодой защитник Динамо Алан Аусси, который на правах аренды выступает за белорусский клуб Торпедо БелАЗ, прокомментировал слухи о смене гражданства.

По словам Аусси, предложения сменить гражданство звучали и раньше, но сейчас принимать серьезных решений он не решается.

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"Если честно, принять гражданство Сирии предлагали уже несколько раз. Еще до нового года первое приглашение поступило. Контактирующие со мной, моей семьей, можно сказать, настаивают. Очень хотят, чтобы я согласился.

Несмотря на то, что это родина моего отца, корни мои оттуда, выступал за нашу молодежную сборную, за юношеские команды, капитаном был, награды выигрывал. Всегда под украинским флагом выступал. Это было моей целью, задачей и приоритетом – выступать за сборную Украины.

В любом случае, мне приятно, что есть интерес, есть предложение. Но сейчас ничего конкретного сказать не могу. В жизни бывает всякое. Все может развернуться неожиданно как для меня, так и для других", –сказал Аусси.