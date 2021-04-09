Керівництво Манчестер Сіті готове серйозно потратитися, якщо команді вдасться завоювати всі 4 титули. Зінченко з партнерами близькі до фантастичного досягнення.

Боси "містян" підготували команді бонус у розмірі 158 мільйонів фунтів стерлінгів. Команда близька до того, щоб таки заробити ці гроші.

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"Містяни" отримають гроші, якщо виграють квадрупл – Лігу чемпіонів, АПЛ, Кубок та Кубок ліги. Цього раніше не вдавалося жодній англійській команді.

Зазначимо, що підопічні Гвардіоли дуже близькі до мети: титул в АПЛ практично гарантований, в ЛЧ здобута перша перемога (2:1) на стадії 1/4 фіналу проти дортмундської Борусії, у півфіналі Кубка Англії чекає Челсі, а у фіналі Кубка ліги – Тоттенхем.

У попередній сезон бонус за квадрупл становив 200 мільйонів фунтів, але криза, спричинена пандемією, змусила босів клубу скоротити витрати.