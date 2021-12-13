Наставник сборной отметил, что сейчас ему не нужно жестко что-либо доказывать. Национальная команда – не молодежь, уровень игроков позволяет вести спокойную коммуникацию.

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"Сейчас я уже не страшен. Это было, когда работал с молодыми футболистами, да и я был младше. Где-то мог сорваться, но со временем изменился, стал более гибким.

И куда мне здесь, в сборной Украины? Здесь такие футболисты, а я на них буду срываться как на маленьких детей. К тому же вы не забывайте, что я пришел сюда работать после Шевченко. После нашего великого футболиста и человека. И пришел я, простой парень из Куреневки", – сказал Петраков.

Напомним, Петраков, несмотря на сложную ситуацию в группе, сумел вывести Украину в плей-офф отбора на ЧМ-2022. 24 марта в Глазго мы померяемся силами с Шотландией, а в случае успеха будем бороться за право играть в Катаре с победителем пары Уэльс – Австрия.