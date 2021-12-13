Колишній хавбек Динамо Максим Деменко розповів, що Шевченко не завжди мав менталітет чемпіона. Зокрема, на початку своєї кар'єри він не надто серйозно ставився до своєї справи.

Цікаво Є світло в кінці тунелю, – Шевченко прокоментував чергове фіаско Дженоа

"З Андрієм ми познайомилися у другій команді. Незабаром Сабо перевів його до основного складу. Шевченко запам'ятався шибайголовою, навіть "босяком" – якось несерйозно ставився до футболу, курив.

У багатьох інтерв'ю Шева каже, що його відкрив для футболу Лобановський, але, на мій погляд, головною людиною в його кар'єрі був Сабо. Скільки він із ним возився! Йожефович Андрію завжди казав: "Або ти свій талант розвиваєш, або загробиш себе". Очевидно, всі ці бесіди на Шевченка вплинули", – розповів Деменко.

Нагадаємо, Шевченко зумів стати головним бомбардиром Динамо Лобановського, а в 1999 році Мілан придбав його за майже 24 мільйони євро.