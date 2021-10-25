Російський хавбек Аталанти Олексій Міранчук не може пробитися в основу та виконує роль гравця ротації. Наставник команди Джан П'єро Гасперіні довіряє місце в основі іншим виконавцям, серед яких і Руслан Маліновський.

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Вже незабаром агент гравця проведе переговори з керівниками клубу. Цієї зими Міранчука віддадуть в оренду. Скоріш за все, це буде один із "середняків" Серії А.

Про продаж футболіста наразі не йдеться. Як підкреслив агент Міранчука, вони очікують відходу Гасперіні, який не надто довіряє росіянину.

Нагадаємо, раніше Аталанта віддала Віктора Коваленка в оренду у Спецію, де він вже встиг забити та є одним з найкращих гравців команди.