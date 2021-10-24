Руслан повернувся у стартовий склад Аталанти, однак провів відверто слабкий перший тайм. Проте вже на старті другої половини Маліновському вдався потужний удар у фірмовому стилі з-за меж штрафного майданчика – 1:0.

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Втримати перемогу господарі не змогли. На 86-й хвилині українець залишив поле, а у компенсований час Аталанта втратила перевагу. Португалець Бету вдало зіграв під час подачі від кутового прапорця.

Після 9 зіграних турів у бергамасків 15 очок, Удінезе набрав 10 пунктів.

Відео гола Маліновського

Чемпіонат Італії, 9 тур

Аталанта – Удінезе 1:1

Голи: Маліновський, 56 – Бету, 90+4.