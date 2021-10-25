Российский хавбек Аталанты Алексей Миранчук не может пробиться в основу и выполняет роль игрока ротации. Наставник команды Джан Пьеро Гасперини доверяет место в основе другим исполнителям, среди которых и Руслан Малиновский.

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Уже вскоре агент игрока проведет переговоры с руководителями клуба. Этой зимой Миранчука отдадут в аренду. Скорее всего, это будет один из "середняков" Серии А.

О продаже футболиста речь пока не идет. Как подчеркнул агент Миранчука, они ожидают ухода Гасперини, который не слишком доверяет россиянину.

Напомним, ранее Аталанта отдала Виктора Коваленко в аренду в Специю, где он уже успел забить и является одним из лучших игроков команды.