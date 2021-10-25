Бельгійського голкіпера Реала Тібо Куртуа турбує права нога. В одному з епізодів, коли він вибивав м'яч, воротар відчув біль.

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Наскільки серйозне пошкодження бельгійця – наразі невідомо. Сьогодні Тібо пройде додаткове обстеження, після якого стане зрозумілою його можливість взяти участь у найближчих матчах.

Таким чином, свій шанс проявити себе може отримати Андрій Лунін. Українець досі не зіграв за Реал у чемпіонаті Іспанії.

Найближчий матч Реал зіграє 27 жовтня проти Осасуни. Часу на відновлення у Куртуа практично немає. Окрім того, наставник "вершкових" Карло Анчелотті може вбити одразу двох зайців: дати Луніну обіцяний шанс та дозволити Куртуа трішки перепочити, адже попереду ще багато важливих матчів.