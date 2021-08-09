На Євро-2020 Україні вдалося пробитися в 1/4 фіналу, де ми поступилися Англії з рахунком 0:4. Впродовж всього турніру гра збірної залишала бажати кращого.

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Схожі відчуття і в голкіпера Андрія Пятова, який після турніру оголосив про завершення кар'єри у збірній. На його думку, далося взнаки перенесення турніру на рік через пандемію.

Від Євро двоякі враження. Нібито виступили, якесь досягнення, а почуття недосказаності залишилося. Хотілося б більш впевнено його провести. Там сиділи вісім днів, потім вистрілили зі Швецією, розв'язка божевільна, прикра травма Бесєдіна. Багато емоцій було витрачено, – сказав Пятов.

На його думку, на Євро "жовто-синя" команда була більш скута та менш авантюрна, аніж під час кваліфікації на турнір.

Нагадаємо, на Євро-2020 Пятов не зіграв жодного матчу, всі ігри впевнено рамку воріт захищав Георгій Бущан.