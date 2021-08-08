Учора Сергія Реброва помітили у аеропорту "Бориспіль", він прилетів рейсом з Франкфурта. Очікується, що завтра виконком УАФ затвердить його на посаді нового головного тренера збірної України.

До теми Ребров не зміг домовитись з Аль-Айном: хто стане тренером збірної України

Разом з тим невідомо, чи вдалося йому владнати розрив контракту з Аль-Айном, який він очолив на початку літа. За інформацією катарських ЗМІ, клуб відповів українському фахівцеві відмовою, тому він не зможе розірвати чинну угоду.

Президент УАФ Андрій Павелко у програмі "Великий футбол" розповів про переговори з Ребровим та заявив, що оголошення нового тренера може відкладене.

Вважаю, що Сергій Ребров – це перспектива для збірної на кілька відбіркових циклів. Це фаховий тренер, якого ми хотіли б бачити. Але є бажання, а є певні моменти, які зараз дуже важливі. Проте я б не забігав наперед. Завтра буде заслухана інформація про всіх кандидатів, а остаточне рішення може бути ухвалене трохи пізніше. Наприклад, у четвер, 13 червня, – сказав Павелко.

Нагадаємо, що вже на початку вересня Україна гратиме в кваліфікації на чемпіонат світу, а нового тренера в команди ще немає. Андрій Шевченко заявив про відхід з команди 1 серпня, у нього завершився контракт з УАФ, який він не захотів продовжувати.