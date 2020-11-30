Мілевський покидає Динамо Брест – ексфорвард збірної попрощався з командою голом
Колишній форвард київського Динамо та збірної України Артем Мілевський змінить клубну прописку.
Колишній форвард збірної України Артем Мілевський покидає брестське Динамо. Про це він розповів порталу sport.tut.by після матчу з Неманом.
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"Радий, що завершую кар'єру в брестському Динамо, забивши сьогодні. Чи завершена кар'єра футболіста? Ні, не закінчена, все ще попереду", – сказав Артем.
За підсумком чемпіонату Динамо Брест зайняло 4-у сходинку турнірної таблиці. В останньому турі динамівці впевнено переграли Неман, а Мілевський відзначився голом.
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