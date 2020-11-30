Колишній форвард київського Динамо та збірної України Артем Мілевський змінить клубну прописку.

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський покидає брестське Динамо. Про це він розповів порталу sport.tut.by після матчу з Неманом.

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"Радий, що завершую кар'єру в брестському Динамо, забивши сьогодні. Чи завершена кар'єра футболіста? Ні, не закінчена, все ще попереду", – сказав Артем.

За підсумком чемпіонату Динамо Брест зайняло 4-у сходинку турнірної таблиці. В останньому турі динамівці впевнено переграли Неман, а Мілевський відзначився голом.