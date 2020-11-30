Бывший форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский сменит клубную прописку.

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский покидает брестское Динамо. Об этом он рассказал порталу sport.tut.by после матча с Неманом.

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"Рад, что завершаю карьеру в брестском Динамо, забив сегодня. Завершена ли карьера футболиста? Нет, не закончена, все еще впереди", – сказал Артем.

По итогам чемпионата Динамо Брест заняло четвёртое место турнирной таблицы. В последнем туре динамовцы уверенно переиграли Неман, а Милевский отметился голом.