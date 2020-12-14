Колишній форвард київського Динамо та збірної України Артем Мілевський прокоментував чутки про перехід у львівський Рух.

За словами Артема Мілевського, у футболці Руха він себе уявляє та готовий допомогти львівській команді. Про це він розповів у коментарі Великому футболу.

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Футболіст запевнив, що візит на матч Руху з Дніпром-1 суто дружній, але він не проти приміряти на себе жовто-чорну форму.

"Козловський – мій друг, я б із задоволенням залишився б тут, у Львові, і допоміг команді. Чи допоможе Мілевський Руху? Допоможу, чом би й ні. Я дивився матч і уявляв себе на полі. Я думаю, що якби пройшов збори з командою, то тут не загубився б точно", – сказав Мілевський.

Нагадаємо, що останнім клубом 35-річного українця було Динамо з Бреста. Вже з 1 січня 2021-го він стане вільним агентом.