Бывший форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал слухи о переходе в львовский Рух.

По словам Артема Милевского, в футболке Руха он себя представляет и готов помочь львовской команде. Об этом он рассказал в комментарии Великому футболу.

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Футболист заверил, что визит на матч Руха с Днепром-1 сугубо дружеский, но он не прочь примерить на себя желто-черную форму.

"Козловский – мой друг, я бы с удовольствием остался бы здесь, во Львове, и помог команде. Поможет ли Милевский Руху? Помогу, почему бы и нет. Я смотрел матч и представлял себя на поле. Я думаю, что если бы прошел сборы с командой, то не потерялся бы точно", – сказал Милевский.

Напомним, что последним клубом 35-летнего украинца было Динамо из Бреста. Уже с 1 января 2021 года он станет свободным агентом.