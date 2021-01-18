Форвард Мыная Артем Милевский поделился планами на вторую часть сезона 2020/21.

Нападающий Мыная Артем Милевский с нетерпением ожидает возобновления сезона, чтобы сравнить украинский и белорусский чемпионаты. Об этом он рассказал в комментарии Профутбол Digital.

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"Для меня очень важно провести зимнюю подготовку. Этот месяц, как бы тяжело не было, я буду бежать, чтобы набрать форму, чтобы ноги были готовы. Если я буду в форме, если я буду готов, голы и передачи придут – это несомненно.

Мне просто сейчас интересно сравнить уровень белорусского чемпионата и украинского, что я могу здесь показать. Это сейчас для меня цель номер один. Интересно понять с первых матчей, уже жду не дождусь, какая разница. Буду наблюдать и за собой, и за соперниками. Будет очень интересно", –сказал Милевский.

Напомним, 36-летний Милевский присоединился к Мынаю в конце прошлого года на правах свободного агента.