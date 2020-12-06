Колишній форвард збірної України Артем Мілевський провів прощальний матч за брестське Динамо.

В 1/8 фіналу Кубку Білорусі БАТЕ приймав Динамо Брест. У складі гостей з перших хвилин грали Артем Мілевський та Олександр Нойок.

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На 17-й хвилині матчу Мілевський заробив пенальті, який допоміг динамівцям зрівняти рахунок.

Втім, попри активність українців успіх був на стороні господарів. Матч закінчився з рахунком 4:2 на користь БАТЕ.

Зазначимо, що Мілевський провів останній матч за Динамо Брест. Футболіст запевнив, що завершувати кар'єру не збирається. В якому клубі опиниться Артем після Нового року – наразі невідомо.