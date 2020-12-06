Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский провел прощальный матч за брестское Динамо.

В 1/8 финала Кубка Беларуси БАТЭ принимал Динамо Брест. В составе гостей с первых минут играли Артем Милевский и Александр Нойок.

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На 17-й минуте матча Милевский заработал пенальти, который помог динамовцам сравнять счет.

Впрочем, несмотря на активность украинцев успех был на стороне хозяев. Матч закончился со счетом 4:2 в пользу БАТЭ.

Отметим, что Милевский провел последний матч за Динамо Брест. Футболист заверил, что завершать карьеру не собирается. В каком клубе окажется Артем после Нового года – пока неизвестно.