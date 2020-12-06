Захисник збірної України Едуард Соболь посприяв перемозі Брюгге над Сент-Трюйденом, в футболці якого виступає Олександр Філіппов.

У 15-му турі чемпіонату Бельгії Брюгге приймав Сент-Трюйден. Український захисник Едуард Соболь провів у футболці господарів увесь матч та долучився до мінімальної перемоги своєї команди з рахунком 1:0.

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Форвард Сент-Трюйдена Олександр Філіппов вийшов на поле на 76-й хвилині, проте не зміг врятувати свою команду від поразки.

Таким чином, Брюгге набрав 30 очок та очолив турнірну таблицю. Втім, у різниця від найближчих переслідувачів складає лише 2 залікові пункти, плюс в них гра в запасі. Тому команді Соболя доведеться докласти немало зусиль для заповітного чемпіонства.

Нагадаємо, що Соболь нещодавно подолав коронавірус, який підхопив у таборі національної збірної.