Нещодавно захисник київського Динамо та збірної України Віталій Миколенко дав інтерв'ю Ігорю Бурбасу, в якому піднялася тема трансферу футболіста. Віталій озвучив чутки, що за нього кияни хотіли отримати 30 мільйонів євро.

За словами президента Динамо Ігоря Суркіса, заявлена інформація не відповідає дійсності. Він стверджує, що жодних пропозицій щодо трансферу Миколенко київський клуб не отримував.

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Він запевнив, що задоволений словами Віталія про Динамо, і якщо колись таки буде достойна пропозиція – "біло-сині" його відпустять.

Я йому сказав – ніколи не стояло питання. Ти цінник обговорюєш? Припустимо, за тебе 30 мільйонів. За тебе взагалі ніхто нічого не пропонував. Крім того, що пишуть в інтернеті, більше нічого не було. Якби по тобі була пропозиція, ми б сіли з тобою, обговорили – багато, мало,

– сказав Ігор Суркіс.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ лунала інфомація, що минулого року Евертон хотів придбати Віталія Миколенка, але Динамо озвучило суму у 30 мільйонів.