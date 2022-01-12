Астон Вілла та Евертон домовилися про трансфер лівого захисника Люки Діня. Футболіст вже прямує в Бірмінгем для проходження медогляду.

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"Іриски" отримають за захисника збірної Франції 27 мільйонів євро. Таким чином Евертон не лише покриє трансфер Миколенка, а й заробить декілька мільйонів євро.

У поточному сезоні АПЛ Дінь зіграв 13 матчів, після чого посварився з Рафаелем Бенітесом та втратив місце в основі. Саме на його заміну Евертон придбав Віталія Миколенка.

Нагадаємо, українець вже дебютував за Евертон у матчі Кубка та отримав схвальні відгуки. Очікується, що вже найближчим часом йому доведеться стати постійним гравцем основи.