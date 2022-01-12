Астон Вилла и Эвертон договорились о трансфере левого защитника Люки Диня. Футболист уже направляется в Бирмингем для прохождения медосмотра.

Интересно Лунин близок к уходу из Реала – клуб уже нашел ему звездную замену.

"Ириски" получат за защитника сборной Франции 27 миллионов евро. Таким образом, Эвертон не только покроет трансфер Мыколенко, но и заработает несколько миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Динь сыграл 13 матчей, после чего поругался с Рафаэлем Бенитесом и потерял место в основе. Именно для его замены Эвертон приобрел Виталия Мыколенко.

Напомним, украинец уже дебютировал за Эвертон в матче Кубка и получил положительные отзывы. Ожидается, что в ближайшее время ему придется стать постоянным игроком основы.